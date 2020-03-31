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Başiskele'de sokak hayvanlarına mama desteği veriliyor

Başiskele Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıtarak beslenmelerine yardımcı oluyor.

31.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:35
Başiskele'de sokak hayvanlarına mama desteği veriliyor
Başiskele Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıtarak beslenmelerine yardımcı oluyor.

Başiskele'de korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerine çekilmesi ile boş kalan sokaklarda ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken sokak hayvanlarına Başiskele Belediyesi ekipleri çıkıyor. Restoranların, lokantaların, kafelerin geçici süre ile faaliyetlerine ara vermesi, insanların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması sebebiyle besin kaynağı bulmakta zorluk çeken hayvanlara belediye ekiplerince mama dağıtılıyor. Belediye Veterinerlik Birimi ekipleri, ilçe genelini gezerek sokakta yaşayan hayvanlara kedi ve köpek maması dağıttı.

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Kaynak: İHA

Etiketler: Başiskele, Güncel
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