Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BaşEğitim Dergisi Yayın Hayatına Başladı

Gerek ilçemizin gerekse Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün faaliyetlerinin tanıtımına katkı sunacak 'BaşEğitim Dergisi' birbirinden zengin içeriğiyle yayın hayatına merhaba dedi.

BaşEğitim Dergisi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyetleri, Başiskele ve Kocaeli'den eğitimle ilgili haberler, Başiskele'den eğitim ve öğretim ile ilgili önemli gelişmeler, okullarımızdan öne çıkan başlıklar, tanıtımlar, röportajlar, belirli gün ve haftalarla ilgili mesajlar ve birçok içerik aylık okuyucuyla buluşacak. BaşEğitim Dergisi'nin Yayın Koordinatörlüğünü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehmet Uğur Beşer üstlendi.

Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü sayın Cemil Akkaya faaliyet bülteniyle ilgili olarak tüm desteğini vereceğini ifade ederek hayırlı olsun temennilerinde bulunurken projenin koordinatörü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehmet Uğur Beşer ise gerek Başiskele gerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gerekse Kocaeli adına çok daha güzel işlere imza atabilmek adına her fırsatta gösterdiği destekten ötürü sayın Cemil Akkaya'ya teşekkürlerini iletti.BaşEğitim Dergisi ilk etapta kurum websitesi üzerinden indirilip okunabilir. İlerleyen zamanlarda ise basılı halde okuyucuyla buluşacak. Proje kapsamında Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kurumsal sosyal medya hesapları da hayata geçirildi. Böylece sosyal medya üzerinden dergiye ve ilgili paylaşımlara ulaşılabilecek.