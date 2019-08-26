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Başiskele İstiklal Caddesi yenileniyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi İstiklal Caddesi'nde üst yapı çalışması yapıyor.

26.08.2019 12:13 Başiskele İstiklal Caddesi yenileniyor
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi İstiklal Caddesi'nde üst yapı çalışması yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi İstiklal Caddesi'nde üst yapı çalışması yapılarak yenileniyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yolun 700 metresinde asfaltlama yapıldı. İstiklal Caddesi, Başiskele ile Kartepe ilçelerinin köyler arasında bağlantı sağlayan grup yolu olarak da vatandaşlar tarafından kullanılıyor.

Gerçekleştirilen üst yapı çalışması İstiklal Caddesinin bin 400 metresinde yapılıyor. Çalışma kapsamında 700 metrenin asfaltı atılırken 350 metrenin asfalt imalatı devam ediyor. 350 metrelik kısımda ise asfaltlama öncesi zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yenilenen yol 6 buçuk metre genişliğinde yapılıyor.

Fen Dairesi Başkanlığı tarafından 28 Temmuz'da başlatılan çalışmalar, ekiplerin özverili çalışmasıyla kısa süre içinde bitirilecek. Doğalgaz ve su alt yapı çalışmaları nedenlerinden dolayı bozulan İstiklal Caddesi yolu, gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında daha konforlu bir hale gelecek. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesi, Doğantepe, Başiskele, Güncel

Kaynak: İHA

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