Başiskele Kullar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Hizmete Açıldı

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
İSU Genel Müdürlüğü tarafından Kartepe
, Başiskele
ve İzmit
ilçelerinin atık sularını arıtmak için inşa edilen, 123 milyon liraya mal olan günlük 166 bin metreküp kapasiteli Başiskele Kullar
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı.
Tesisin açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
, Kocaeli genelinde 2 milyon kişiye hizmet verdiklerini söyledi.
Karaosmanoğlu arıtma konusunda dünyanın önünde olduklarını vurgulayarak, "Büyük bir sanayi, üretim, ulaşım ve liman şehrinde yüzde 100 atıksu arıtma yapıyoruz. Bunu da Türkiye
'nin en teknik, en bilimsel ve son teknoloji uygulayan kurumu olan İSU ile bu hale getirdik. Çok samimi söylüyorum, yaptığımız bu hizmetlerle İngiltere
, Fransa
ve Almanya
'nın önündeyiz ve iddialıyız." diye konuştu.
Musluktan akan suyun pet şişelerden akan sudan daha sağlıklı olduğunu da ifade eden Karaosmanoğlu şöyle konuştu:
"Bizim musluktan akan suyumuz, pet şişedeki fabrikasyon sudan çok daha sağlıklıdır. Suyumuz, kontrolümüz altındadır. Devamlı, 24 saat denetleniyor. Hem arıtma tesislerimiz hem su depolarımız hem şebekelerimizin büyük çoğunluğu yenilendi. Bütün bunları İSU Genel Müdürlüğü olarak bu hale getirdik. İSU, kendi kendine yeten, çok önemli yatırım yapan, dünyanın pek çok ülkesine bilgi, tecrübe ve mühendisliği ile yardım eden bir kurum. Birçok ülkeye arıtma tesisleri kurduk, şebekeleri yeniledik. Dünyada su kanal, arıtma, atıksu konusunda en güzel eğitimi veren bir kurumuz."
Törene, AK Parti
Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek
, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram
, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kandıra Belediye Başkanı Ünal
Köken, AK Parti Başiskele Belediye Başkan adayı Yasin Özlü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili M. Zekeriya Özak, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kocaeli, Kullar, Başiskele, Güncel
Kaynak: AA