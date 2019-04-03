Başiskele'nin Caddeleri Yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başiskele ilçesi Ortadil, Arpalık, Sanayi ve Derya caddelerinde alt ve üst yapı imalat çalışmaları yapıldı. Projeyle Autoport Limanı, KOSBAŞ Serbest Bölge, Ford Otosan için alternatif yollar oluşturan Büyükşehir, yolları genişleterek trafik akışının daha güvenli olması sağlıyor.

3 KİLOMETRE YOL YENİLENDİ

Proje çalışmaları kapsamındaki 3 bin 20 metre uzunluğundaki 4 caddeye 9 bin 718 ton asfalt serimi yapıldı. Caddelere 7 bin 483 metre bordür döşenirken 5 bin 771 metrekare parke imalatı yapıldı. 190 metre beton yol inşa edilirken 256 metre uzunluğunda 1.20 çarpı 1.00 metre genişliğinde bir menfez ve 726 metreküp beton imalatı yapıldı. Ayrıca proje kapsamında bin 420 metre yağmursuyu hattı yapımı gerçekleştirildi.

CADDE YOLLARI GENİŞLETİLDİ

Çalışmalar kapsamında çamurlu ve bozuk olan Ortadil, Arpalık ve Sanayi caddeleri yenilendi ve genişletildi. Yenilenen ve genişletilen caddelerle Autoport Limanı, KOSBAŞ Serbest Bölge ve Ford Otosan bölgeleri için alternatif yol olarak hizmet verecek. Ayrıca proje kapsamında Derya Caddesi yeni olarak oluşturuldu.

Kaynak: Bültenler