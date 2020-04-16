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Başiskele'nin yeşil alanlar bakımdan geçiriliyor

Başiskele Belediyesi, daha yeşil ve yaşanabilir Başiskele için çalışmalarını sürdürüyor.

16.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:06
Başiskele'nin yeşil alanlar bakımdan geçiriliyor
Başiskele Belediyesi, daha yeşil ve yaşanabilir Başiskele için çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele'de korona virüs ile mücadeleye ara vermeden devam eden Başiskele Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte bir yandan da park ve bahçelerin bakım, onarım, mıntıka temizliği ve çim biçme gibi çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yeşil alanların korunması ve bakımı konusunda parklarda bakım ve revize gerçekleştiriyor. Budama, tırpan, çim ve ot biçimi gibi çalışmaları aralıksız sürdüren ekipler, ayrıca park ve bahçelerde aydınlatma ve oyun gruplarında bakım çalışmalarına da devam ediyor.

Çalışmalarda ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında çocuk oyun grupları, banklar ve kamelyalar da dezenfekte ediliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Başiskele, Güncel
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