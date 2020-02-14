Haberler » Güncel » Başiskele'ye yeni semt meydanı - Haber

Başiskele'ye yeni semt meydanı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, seçim beyannamesinde söz verdiği gibi ilçenin araç ve yaya yoğunluğu fazla olan lokasyonlara otopark ve yeni semt meydanları kazandırmaya devam ediyor.

14.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:41Başiskele'ye yeni semt meydanı
Belediye Başkanı Yasin Özlü, seçim beyannamesinde söz verdiği gibi ilçenin araç ve yaya yoğunluğu fazla olan lokasyonlara otopark ve yeni semt meydanları kazandırmaya devam ediyor.

Barbaros Mahallesi 183 Ada 2 No'lu parselde bulunan eski kaymakamlık hizmet binasının yapısal sorunları olması dolayısıyla yıkılması yönünde rapor hazırlanan bina yıkıldı. Başiskele Belediyesi, yıkımı gerçekleşen binanın bulunduğu alana Mavi Yeşil Başiskele'nin doğasına ve halkın ihtiyaçlarına uygun yeni bir semt meydanı projesi hazırladı. Başiskele Belediyesi tarafından hazırlanan semt meydanı projesi toplamda 2 bin 884 metre kare alandan oluşacak. İlçenin en fazla nüfusa sahip mahallesi olan Barbaros Mahallesi'nde artan yaya ve araç yoğunluğunu da düşünen Başiskele Belediyesi, semt meydanı projesinde 20 araçlık otoparka, vatandaşların dinlenip eğlenceli vakit geçireceği sosyal yaşam ve etkinlik alanına, dekoratif oturma gruplarına ve yeni yeşil alanlara yer verecek.

Modern aydınlatmalarla ışıklandırılacak semt meydanı projesi tamamlandığında ilçeye hem yeni bir çehre hem de değer katacak. - KOCAELİ

Barbaros Mahallesi, Başiskele, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
14.02.2020 14:10:19