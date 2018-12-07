Başiskeleli Öğrencilerden Örnek Davranış

Başiskele
Belediyesi tarafından faaliyet gösteren Hayır Çarşısı, ilçe sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yönelik sosyal yardım faaliyetlerini sürdürüyor.
Başiskele Belediyesi, "Sosyal Belediyecilik" anlayışıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde 7 Yıldızlı Kent'te veren el ile alan eli bir noktada buluşturuyor. Yeşilkent
İlköğretim Okulu öğrencilerin de örnek bir davranışta bulunarak okullarında düzenledikleri kampanya ile topladıkları okul çantası, kırtasiye malzemeleri, oyuncak, kıyafetler ve ayakkabılardan oluşan yardım paketlerini hayır çarşısına teslim ettiler. Öğrencilerin hazırladıkları paketlerden mektuplar da çıktı. Öğrenciler, yaptığı yardımlarla maddi ve manevi olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını göstererek onlara moral verdiler. - KOCAELİ
Başiskele
07 Aralık 2018 Cuma 18:37