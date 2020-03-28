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Başka bir araca çarpmamak için manevra yapan otomobil benzinliğe daldı: 2 yaralı

Başka bir araca çarpmamak için manevra yapan otomobil benzinliğe daldı: 2 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir araca çarpmamak için manevra yapan otomobil, akaryakıt istasyonu tabelasına çarparak durabildi.

28.03.2020 01:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 01:05
Başka bir araca çarpmamak için manevra yapan otomobil benzinliğe daldı: 2 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde bir araca çarpmamak için manevra yapan otomobil, akaryakıt istasyonu tabelasına çarparak durabildi.
Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kiremitlik Mahallesi yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden S.B. yönetimindeki otomobil, akaryakıt istasyonundan yola kontrolsüz çıkan bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonundaki tabelaya çarparak durabildi.
Kazada sürücü S.B. ve yanında bulunan arkadaşı S.Ç. hafif yaralanırken, olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
Öte yandan araç sahibinin, otomobilini yeni aldığı öğrenildi. Başka bir araca çarpmamak için manevra yapan otomobil benzinliğe daldı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: akaryakıt istasyonu, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

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Başka bir araca çarpmamak için manevra yapan otomobil benzinliğe daldı: 2 yaralı

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