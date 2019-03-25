Başka Bir Başakşehir İçin Abdulhadi Akmugan

Cumhuriyet Halk Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Abdulhadi Akmugan, ilçenin İstanbul'un markalarından olması için çok çalışacağını ve halktan kopmadan halkla beraber Başakşehir'i yöneteceğini söyledi.

CHP Başakşehir Belediye Başkan Adayı Abdulhadi Akmugan, "1965 yılında Iğdır'da dünyaya geldik. Öğretim görevlisi ve yeminli mali müşavir olarak hayatımızı sürdürüyoruz. 2 dönemdir belediye meclis üyesi olarak hizmet ediyoruz." şeklinde konuştu.

"YERİNDE DÖNÜŞÜM VE YÖNETİM"

CHP Başakşehir Adayı Akmugan, "Sosyal Belediyecilik ilkesi gereği yerinde dönüşüm projemiz var. İstimlak yaparken vatandaşlarımızı yerinde tutuyoruz. Kanal İstanbul projesi ilçemizden geçtiği için 150 bin kişi bundan etkilenmektedir. Yerinde dönüşüm projemizle bu insanları yerinde etmeyeceğiz. Yerinde Yönetim projemiz var. Her mahallenin önde gelen isimleri bir araya gelecek ve bir konsey kurulacak. Bu isimler kendi sorunlarını tartışıp bize getirecek. Bizde bunları aciliyet durumuna göre sınıflandırıp ona göre sınıflandıracağız." dedi.

"İŞSİZLİK İÇİN ÖZEL PROJELER ÜRETECEĞİZ"

CHP Başakşehir Adayı Abdulhadi Akmugan, "Ben 10 yıldır bu ilçedeyim. Çarşı-pazarda halkla iç içeyiz. Beni babacan doğal ve kibirden uzak biri olarak tanırlar. Biz halkın bir parçasıyız. Tüm insanlarımıza yönelik sosyal projelere önem vereceğiz. Bazı mahallelerde hiç imar yok, bazı mahallelerde imar fazlası var. Bunu ortadan kaldıracağız. Ciddi bir trafik sıkıntısı yaşıyoruz. Ana yollara paralel ek yollarla bu sorunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. İşsizlik bizim ilçemiz de ciddi bir sorun ama bunu çözecek potansiyel yine ilçemizde var. Belediye ve İkitelli arasında yapılacak protokol ile işsizliğe bir çare bulunabilir. Belediye ara elemanların yetişmesi için kurslar düzenleyebilir." diye konuştu.

ÖĞRENCİ VE GENÇLERE ÖZEL İLGİ

Abdulhadi Akmugan, "Öğrenciler ve gençlerin sorunlarını çok yakında biliyorum. Barınma ve ulaşım masraflarıyla ilgili ciddi sıkıntıları var. Bu öğrencilerimize gereken yardımları yapacak ve onlar için proje üreteceğiz. Belediyemizin destek kartları var onları artırmayı düşünüyoruz. Vatandaşlarımız şunu bilsinler biz bunu kesinlikle durdurmayı düşünmedik. Göç alan bir ilçeyiz. Bu göç daha çok Suriye ve diğer yerlerden oluyor. Tabi ki onlar savaştan kaçıp geldi ama bunların takip edilmesi ve sınıflandırılması lazım. Bu insanların sorunlarıyla ilgilenmek lazım. Zaman zaman kötü haberler geliyor küçük kız çocuklarının evlendirildiğine dair bunlara müdahale etmek lazım. bunların yanında getirdiği işsizlik ve uyuşturucu sorunu var. Bunu önlemek için bir tedavi merkezi kurmak istiyoruz. Sokak canlıları için bir rehabilitasyon merkezi inşa etmeyi istiyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizden gönüllü olanlar ve zabıta ekiplerinin olduğu ekipler kurarak toplumda hayvanseverlik konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SEÇİLDİKTEN SONRA VATANDAŞI UNUTMAYACAĞIM"

Akmugan, "Yaşlılar ve emeklilerin gideceği bir yer yok. Kadınları çocuklarını bırakacakları bir yer yok. Kreş yok, biz bu kreş olayını çözmek istiyoruz. Taziye evi kurmak istiyoruz. Evde bakım ile ilgili belediyenin çalışmaları var ama bunlar yeterli değil. Biz sosyal belediyecilik ilkesi gereği bunları artırmak istiyoruz. Ben çok yönlü bir insanım halk ile iç içeyim işte bu yüzden vatandaşlarımız bizi tercih ediyor. Vatandaşlarımızı unutmayacağıma söz veriyorum. Onlarla beraber olmaya devam edeceğim." diyerek sözlerine son verdi.