Başka Bir Geçmiş Mümkün "Hadi Açalım Şu Eski Defterleri"

Sergi, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar -MÖTBE- Kültür Merkezi'nde 19 Kasım günü sanatseverlere kapılarını açacak. Sergide, Şahika Aktuğ'un resim çalışmaları yer alacak.

Ankara doğumlu olan Şahika Aktuğ, uzun yıllar akademisyenlik yaptı. Sanata olan tutkusu nedeniyle mesleki kariyerinden vazgeçen Aktuğ, İtalya'daiki dönem uluslararası resim okuluna giderek Floransa'da dil eğitimi gördü.İki kişisel sergi açan, bir bienal sergisine ve 27 karma sergiye katılan Şahika Aktuğ, çalışmalarını İzmir'de sürdürüyor.

Aktuğ'un üçüncü kişisel sergisi, 28 Aralık tarihine kadar Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar -MÖTBE- Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.