"Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması
Muş İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığınon "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi.
09.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:33
Muş İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığınon "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi.
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemal Okşaş ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Meltem İşbilir, öğrencilere, uyuşturucu ve bağımlılığın zararları hakkında bilgi verdi.
Sunumun ardından ekiplerin narkotik köpeği "Caka"nın da kullanıldığı arama çalışması, uygulamalı olarak öğrencilere gösterildi.
MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, burada yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca mart ayında başlatılan uyuşturucuyla mücadele uygulaması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve üniversitenin iş birliği ile önemli bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiğini söyledi.
Karadağ, ilk etapta iki fakültede başlatılan bu programın diğer fakülte ve yüksek okullarda da düzenleneceğini belirterek, ekiplere teşekkür etti.
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemal Okşaş ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Meltem İşbilir, öğrencilere, uyuşturucu ve bağımlılığın zararları hakkında bilgi verdi.
Sunumun ardından ekiplerin narkotik köpeği "Caka"nın da kullanıldığı arama çalışması, uygulamalı olarak öğrencilere gösterildi.
MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, burada yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca mart ayında başlatılan uyuşturucuyla mücadele uygulaması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve üniversitenin iş birliği ile önemli bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiğini söyledi.
Karadağ, ilk etapta iki fakültede başlatılan bu programın diğer fakülte ve yüksek okullarda da düzenleneceğini belirterek, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :"Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması
Manşet
Haberler
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Güncel
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı