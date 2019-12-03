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Başkale Belediyesinden kadın girişimcilere iş yeri müjdesi

Van'ın Başkale Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait dükkanları girişimci kadınlara tahsis etme kararı aldı.

03.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:43Başkale Belediyesinden kadın girişimcilere iş yeri müjdesi
'ın Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait dükkanları girişimci kadınlara tahsis etme kararı aldı.

Başkale Belediye Meclisinin aralık ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Meclis toplantısında, mülkiyeti belediyeye ait dükkanlarla ilgili kadın esnaflara yönelik müjdeli bir karar alındı. Başkale Belediyesi, ilçede ikamet eden kadınlara destek olmak amacıyla yenilenen 7 dükkanı tahsis etme kararı aldı.

Belediye Başkanı Erkan Acar'ın başkanlık ettiği meclis toplantısında, ilçede ikamet eden kadınlara mülkiyeti belediyeye ait olan 7 dükkanı tahsis etme karar alındı. Meclis üyelerinin oy birliği ile alındığı karara göre Başkale Belediyesi Kadın Emeği Pazarında kurulum ve tadilatları yapılan dükkanlar, 5 yıllığına kadın girişimci faaliyet alanları için tahsis edilecek. Kiralama işinin yürütülmesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması amacıyla karar komisyona sevk edildi. - VAN

Başkale, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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