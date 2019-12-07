Haberler » Güncel » Başkale Belediyesine Kaymakam Asım Solak görevlendirildi - Haber

Başkale Belediyesine Kaymakam Asım Solak görevlendirildi

Van'da hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Başkale Kaymakamı Asım Solak görevlendirildi.

07.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:24Başkale Belediyesine Kaymakam Asım Solak görevlendirildi
'da hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Erkan Acar görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Başkale Kaymakamı Asım Solak görevlendirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Acar'ın hakkında terör suçları kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/6714 sayılı soruşturma ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olması ve gözaltı sürecinin devam etmesi göz önünde bulundurularak, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 6 Aralık tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45/2 ve 46'ncı maddeleri gereği Başkale Kaymakamı Asım Solak'ın "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Asım Solak, Başkale, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:22 Jeoloji Mühendisliği öğrencilerinden Alaşehir'de deprem araştırması - Haber
10:21 GÜNGÖREN'DE ÇALIŞANINA CEZA VEREN BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI(çalışanın... - Haber
10:21 Beşiktaş'ta şoförün otobüse aldığı üşüyen köpek koltukta uyuyakaldı - Haber
10:21 Asırlık değirmen, teknolojiye direniyor - Haber
10:17 SANKO Okulları Felsefe Olimpiyatlarına ev sahipliği yaptı - Haber
09:30 Yüksek binalar arasında otlanan eşek ve sıpa görenleri şaşkına çevirdi - Haber
00:25 Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı - Haber
23:24 Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim - Haber
23:05 Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler - Haber
22:49 Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi - Haber
7.12.2019 10:24:24