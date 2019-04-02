Başkale'de 132 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van
'ın Başkale
ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 132 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında İran
sınırındaki Sarısu mevkisinde yaya grubu durdurdu.
Kontrollerde Afganistan
, Pakistan
ve Bangladeş
uyruklu 132 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Jandarma ekiplerince yiyecek ikramında bulunulan düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Jandarma, Van, Başkale, Güncel
Kaynak: AA