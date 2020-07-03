Başkale'de 2 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı

Başkale'de 2 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındıVAN'ın Başkale ilçesinde 2 mahalle ile bir mezra, koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

03.07.2020 13:42 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:49
Başkale'de 2 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı
VAN'ın Başkale ilçesinde 2 mahalle ile bir mezra, koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Karar üzerine mahalleler ile mezra giriş-çıkışlara kapatıldı.
Başkale ilçesine bağlı Yanal ve Esenyamaç Mahalleleri ile Sulatı mezrasında yapılan filyasyon çalışmaları kapsamında, koronavirüs vakaları tespit edildi. Bunun üzerine 2 mahalle ile 1 mezra karantinaya alındı. Karar üzerine jandarma ekipleri, mahalleler ile mezraya giriş-çıkışları kapattı.
Başkale Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yanal ve Esenyamaç Mahalleleri ile Sualtı mezrasında, koronavirüs vakalarının olması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 2 Temmuz 2020 günü saat 00.00'dan itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilmiştir" denildi. Başkale’de 2 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Başkale, Güncel, Haber
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