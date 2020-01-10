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Başkale'de 20 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 20 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

10.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:51Başkale'de 20 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
'ın ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 20 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İran sınırında bulunan Böğrüpek Mahallesi'nden batı illerine uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine Başkale İlçe Komutanlığı ve Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı. Yavuzlar Mahallesi kırsalında şüpheli bir aracın yüksek hız yaptığını fark eden jandarma ekipleri, aracı hemen takibe aldı. Uyuşturucu kaçakçısı ya da kaçakçıları, jandarma ekiplerinden kaçarken araçta çuval içerisinde bulunan 20 kilo 500 gram eroini yol kenarına atarak gece karanlığından faydalanarak kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - VAN

Jandarma, Başkale, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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