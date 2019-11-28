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Başkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Van'ın Başkale ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte, göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

28.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:49Başkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
'ın ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte, göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Başkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Başkale Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, sinevizyon gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. Programda bir konuşma yapan Kaymakam Asım Solak, hedeflerinin eğitimde başarı düzeyini yükseltmek olduğunu belirterek, "Bunu yaparken de en büyük pay ve emek siz değerli öğretmenlerimizindir. Ülkemizin aydınlık nesillerini yetiştirmek amacıyla zor şartlarda çalışan, gayret gösteren siz değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından tören, mesleğe yeni atanan öğretmenlerin yemin etmesi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa Kaymakam Asım Solak, Garnizon Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, kamu kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı. - VAN

Başkale, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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