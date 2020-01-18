Haberler » Güncel » Başkale'de aç kurtlar sokak köpeğini parçaladı - Haber

Başkale'de aç kurtlar sokak köpeğini parçaladı

Başkale'de aç kurtlar sokak köpeğini parçaladıVAN'ın Başkale ilçesinde, kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, ilçe merkezine inmeye başladı.

18.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:56
'de aç kurtlar sokak köpeğini parçaladı
VAN'ın Başkale ilçesinde, kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, ilçe merkezine inmeye başladı. Bir köpeğin aç kurtlar tarafından parçalandığı ilçede, yiyecek arayan bir kurt da cep telefonu ile görüntülendi.
kent merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinde, kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar da ilçe merkezine iniyor. Hafizye Mahallesi'nde bir çoban köpeği, kurtların saldırısına uğradı. Kurtlar tarafından parçalanan köpek, mahalle sakinleri tarafından sabah saatlerinde bulundu.
Kale Mahallesi'nde ise gece yarısı yiyecek arayan bir kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İlçe sakinleri kurtlar nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, tedbir alınmasını istedi.
Başkale'de aç kurtlar sokak köpeğini parçaladı

Başkale, Van, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:30  Kadıköy'de bir kişi, eşi ile kayınvalidesini silahla yaraladı
19:30  Libya'da meşru hükümetten Hafter'e ateşkes ihlali suçlaması
19:29  CHP Grup Başkanvekili Özel'den 2023 genel seçimleri açıklaması
19:28  Kadıköy'de bir kişi, eşi ile kayınvalidesini silahla yaraladı (1)
19:28  AK Parti'li Özhaseki: "Milletin ümidi olmaya devam edeceğiz"
18.01.2020 19:40:10