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Başkale'de "aile içi eğitim" semineri

Van'ın Başkale ilçesinde "aile içi eğitim" semineri düzenlendi.

10.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:56Başkale'de
'ın ilçesinde "aile içi eğitim" semineri düzenlendi.
İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen programda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Sosyolog Fatma Aslan, mahremiyet, çocukların gelişim dönemleri, ailelerin bu süreçte dikkat etmeleri gereken hususlar ve mahremiyet eğitiminin önemiyle ilgili bilgiler aktardı.
Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın eşi Esra Solak, Aile ve Destek Merkezi kursiyerleri ve vatandaşlar katıldı.

Tepebaşı, Başkale, Van, Güncel

Kaynak: AA

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