Haberler » Güncel » Başkale'de Atatürk'ü anma töreni - Haber

Başkale'de Atatürk'ü anma töreni

Van'ın Başkale ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:11Başkale'de Atatürk'ü anma töreni
'ın ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Çarşı merkezinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Saat 09.05'te ise siren sesi eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anma programı daha sonra Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulunun konferans salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından hazırlanan sinevizyon gösterisi ile devam eden program, resim- şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilmesiyle son buldu.

Anma programına Kaymakam Asım Solak, Garnizon Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, Belediye Başkan Vekili Musa Kaya, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, kamu kurum amirleri ve öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - VAN

Mustafa Kemal Atatürk, Başkale, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:53 Afyonkarahisar'da 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri
13:56 DHA YURT BÜLTENİ-15
13:56 Sokak hayvanlarını öldüreceği yönünde paylaşım yapan kişi yakalandı
13:56 Kilis'te kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulunup ailesine teslim edildi
13:55 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
13:24 Ankara'da 3.4 büyüklüğündeki deprem panik yarattı
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 13:58:16