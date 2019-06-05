Başkale'de bayramlaşma programı

Başkale
Kaymakamı Asım Solak
, kamu görevlileri ile vatandaşların bayramını kutladı.
Kaymakamlıkta başlayan törende Kaymakam Solak, Garnizon Komutanı Piyade
Albay İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Fatih
Hati, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilçede görevli polis memurlarıyla bayramlaştı.
Ardından Solak ve beraberindekiler, Başkale Devlet Hastanesine geçerek burada tedavi gören hastaları ziyaret etti, bayramlarını kutladı.
Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü
, İlçe Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığında görevli asker ve polislerle bayramlaşan Kaymakam Solak, şöyle konuştu:
"Sizler sınırda askerlik yapıyorsunuz. Memleketimizin en kritik döneminde en kritik noktada vatan topraklarının bekçiliğini yapıyorsunuz. Ülkemizin asayiş ve diğer güvenlik faaliyetlerini yürütüyorsunuz. Size minnettarız. Hepinizin Ramazan Bayramı
'nı kutluyorum. Allah'a emanet olun."
Kaynak: AA
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