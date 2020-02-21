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Başkale'de biriken karlar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van'ın Başkale ilçesinde biriken karlar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıp, dereye boşaltılıyor.

21.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:16
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü 'ın ilçesinde biriken karlar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıp, dereye boşaltılıyor.
Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde ilçe merkezinde karla mücadele ekiplerince çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.
Çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi alan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, zorlu kış şartlarında yoğun mesai harcadıklarını anlattı.
"Kış mevsimi bu yıl ağır geçiyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyor." diyen Solak, "Karla mücadele çalışmasının külfetli olduğunu biliyoruz. Ancak halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Başkale'de biriken karlar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Zabıta Müdürlüğü, Asım Solak, Başkale, Van, Güncel

Kaynak: AA


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