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Başkale'de depremde telef olan hayvanlar kireçlenerek gömülüyor

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde yıkılan ahırlarda telef olan hayvanlar, Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince belirlenen alanlara kireçlenerek gömüldü.

26.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:53Başkale'de depremde telef olan hayvanlar kireçlenerek gömülüyor
Merkez üssü 'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde yıkılan ahırlarda telef olan hayvanlar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince belirlenen alanlara kireçlenerek gömüldü.
'de 9 kişinin öldüğü, 54 kişinin yaralandığı depremin ardından hayatın normale dönmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği mahallelerde, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri de hayvanları telef onlar vatandaşlara hayvan ve yem desteği sağlanması için çalışma yürütüyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de yıkılan ahırlarda telef olan hayvanların, hastalıklara neden olmasını engellemek amacıyla çalışma başlattı.
Bu kapsamda, ilçeye bağlı 8 mahallede yıkılan 441 ahırda telef olan 6 bin 884 küçükbaş ve 93 büyükbaş hayvan, bulundukları yerden çıkarıldı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölge kırsalında 3 buçuk metre derinliğinde çukurlar açarak kireçledi.
Özel Kıyafetler giyen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, iş makinesi yardımıyla enkaz altından çıkarılan hayvanları açılan çukurlara bıraktı. Kireçleme yapılmasının ardından çukurlar kapatıldı.
Bölgedeki Gelenler, Güvendik, Kaşkol ve Özpınar mahallelerinde çalışmalar devam ediyor.

Başkale, İran, Van, Güncel

Kaynak: AA

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