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Başkale'de depremden etkilenen mahallelerde eğitime 15 gün ara verildi

Van'ın Başkale ilçesinde depremden etkilenen mahallelerde 15 gün süreyle okullar tatil edildi.

24.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:54Başkale'de depremden etkilenen mahallelerde eğitime 15 gün ara verildi
'ın ilçesinde depremden etkilenen mahallelerde 15 gün süreyle okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeyi etkileyen 5,9 büyüklüğündeki depremde 9 kişinin yaşamını yitirdiği anımsatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Depremden etkilenen Konuksayar ilkokulu, ilkokulu, Saçan ilkokulu, Yavuzlar ilk ve ortaokulu, Bilgeç ilk ve ortaokulu, Özpınar ilk ve ortaokulu, Güvendik ilk ve ortaokulu, Gelenler ilkokulu, Kaşkol ilkokulu, Davutabat ilkokulu, Böğrüpek ilk ve ortaokulu, Ömerdağ ilkokulu, Eşmepınar ilk ve ortaokulu, Evbakan ilk ve ortaokulu, Yanal ilk ve ortaokulu, Uğurlu ilk ve ortaokulu, Yurttepe ilk okulu, Yurttepe Terazin ilkokulu, İkizdeğirmen ilkokulu, Tahıl ilkokulu, Tokluca ilkokulu, Ortayazı ilkokulu, Yüksel ilkokulu, Şahin Tepesi ilkokulunda eğitim ve öğretime 24 Şubat ile 9 Mart tarihleri arasında 15 gün süreyle ara verilmiştir."

Şahin Tepesi, Başkale, Kocaköy, Van, Güncel

Kaynak: AA

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