Başkale'de Devlet Hastanesi'nde Yenilenen Bölümler Açıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:54



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:54

Van'ın Başkale ilçesinde onarılarak büyütülen Başkale Devlet Hastanesi Acil Servisi ile hemodiyaliz merkezi, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.Vatandaşların daha iyi şartlarda sağlık hizmeti alabilmelerini sağlamak amacıyla yenilenen hastane acil servisinde, soğuk hava nedeniyle yaşanan rahatsızlıklar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.Hemodiyaliz Merkezi ve acil servisin açılışını yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ile Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Hastane yönetimi ile görüşen Solak ile Sünnetçioğlu, diğer eksikliklerin de kısa zamanda giderileceğini belirtti.