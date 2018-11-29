Başkale'de Diyaliz Merkezi ve Acil Servisi Hizmete Açıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 16:02



29 Kasım 2018 Perşembe 16:02

Başkale ilçesinde, yapımı tamamlanan diyaliz merkezi ve ve acil servisi hizmete açıldı.Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, açılışta yaptığı konuşmada, hastane bahçesinde bulunan diyaliz merkezi için 250 bin lira harcandığını belirtti.Hizmetlerin belediyenin öz kaynaklarıyla yapıldığını anlatan Kaymakam Solak, "İlçemize yeni bir devlet hastanesi yapılaması için belediyemize ait 17 dönüm arazinin tahsisini gerçekleştirdik. Protokole hazır hale getirdik. Sağlık Bakanlığımızın hastaneyi yatırım programına almasını bekliyoruz. Başkale halkının daha iyi şartlarda hizmet almasını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.Açılış programına, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hüsnü Bozkurt Uza, Cumhuriyet Savcısı Bünyamin Kılınç, Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünetçioğlu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Bahadır Öndeş, kurum müdürleri, hastane yönetimi ve vatandaşlar katıldı.