Başkale'de diyaliz ve acil servis merkezleri hizmete açıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 16:23



29 Kasım 2018 Perşembe 16:23

Başkale'de diyaliz ve acil servis merkezleri hizmete açıldıVAN - Van'ın Başkale ilçesinde yaptırılan diyaliz merkezi ile yeniden onarılarak büyütülen acil servisin açılışı yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Başkale Belediyesi tarafından vatandaşların daha iyi bir ortamda tedavi görmeleri için hastanenin bahçesinde öz kaynaklarıyla yaptırdığı diyaliz merkezinin açılışını yapan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hüsnü Bozkurt Uza, Cumhuriyet Savcısı Bünyamin Kılınç, Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Bahadır, Öndeş, hastane yönetimi ve vatandaşlar katıldı. Yeni diyaliz merkezinin hayırlı olması temennisinde bulunan Kaymakam Solak, 5 diyaliz cihazının ağustos ayından itibaren hizmet vermeye başladığını hatırlattı. Hastane bahçesinde bulunan diyaliz merkezinin 250 bin TL'ye yapıldığını ifade eden Kaymakam Solak, "Diyaliz merkezinin açılışını yapıyoruz. Belediyemiz bu çalışmalarını tamamen kendi öz kaynaklarıyla yapıyor. Yaklaşık 250 bin TL maliyetle bu bina yapıldı. Bugün halkımızın hizmetine açıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İl Sağlık Müdürümüzle de bir görüşme gerçekleştirdik. İlçemize yeni bir devlet hastanesi yapılaması için belediyemize ait 17 dönüm arazi tahsisini gerçekleştirdik. Protokole hazır hale getirdik. Sağlık Bakanlığımızın Başkale Devlet Hastanesini yatırım programına almasını bekliyoruz. Başkale halkının daha iyi şartlarda hizmet almasını sağlamak istiyoruz" dedi.Yapılan konuşmanın ardından diyaliz merkeziyle yeniden onarılarak büyütülen acil servis binasının açılışları yapıldı.Yeni diyaliz merkezinde tedavi gören İsmet İner isimli vatandaş ise, daha güzel şartlarda tedavi olduklarını belirterek, "Daha önce tedavi gördüğümüz yer bodrum kattaydı. Hastalara yetmiyordu. Yeni yapılan diyaliz merkezi çok iyi. Bize bu hizmetleri sunan kaymakamımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun" diye konuştu.