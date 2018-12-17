Başkale'de Eroin İmalatında Kullanılan 105 Litre Asit Anhidrit Ele Geçirildi

VAN'ın Başkale
ilçesinde, jandarmanın yaptığı arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, eroin imalatında kullanılan 105 litre asit anhidrit ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kavurgalı Mahallesi'nde yaptıkları arazi taraması sırasında 3 plastik bidon olduğunu belirledi. Yapılan incelemede, bidonların içerisinde eroin imalatında kullanılan 105 litre asit anhidrit olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bidonları araziye atan şüpheliler aranıyor. - Van
Jandarma,Van,Başkale
Kaynak: DHA