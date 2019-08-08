Haberler» Güncel» Haber

Başkale'de eski hükümlülere girişimcilik sertifikası

Van'ın Başkale ilçesinde eski hükümlülerin iş sahibi olabilmeleri amacıyla İlçe Ziraat Odası öncülüğünde girişimcilik kursu düzenlendi.

08.08.2019 17:10 Başkale'de eski hükümlülere girişimcilik sertifikası
Van'ın Başkale ilçesinde eski hükümlülerin iş sahibi olabilmeleri amacıyla İlçe Ziraat Odası öncülüğünde girişimcilik kursu düzenlendi.
Bu kapsamda, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşletme Bölümünde görevli Doç. Dr. Abdullah Oğrak ve Başkale Ziraat Odası Proje Uzmanı Sema Bayar, eski hükümlülere girişimcilik eğitimi verdi.
İlçe Ziraat Odası konferans salonunda 4 gün süren eğitimlerin sonunda başarılı olan 30 eski hükümlüye sertifika verildi.
Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, yaptığı konuşmada, eğitimlerin eski hükümlülerin iş bulmasına ya da kendi işini kurmasına katkı sağlayacağına inanığını söyledi.

Başkale, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:06   (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) OTOGARIN OTOPARK İŞLETMESİ İSPARK'A GEÇTİ
18:06   Otogar otoparkları İSPARK'a devredildi
18:05   TOKİ kurasında çıkınca sevinç gözyaşları döktüler
18:05   TBMM Başkanı Şentop, İngiliz Parlamenter Heyetini kabul etti
18:05   Kerem Tunçeri: "Japonya ters bir takım ve ilk maçlar genelde zor olur"
18:05   Sağlık Bakanı Koca: "27 vatandaşımız depremden etkilenmiştir"
18:05   - Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı