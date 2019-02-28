Başkale'de "Hoş Geldin Bebek" Projesi

Van
'ın Başkale
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak
'ın talimatıyla başlatılan "Hoş Geldin Bebek
" projesi devam ediyor.
Proje kapsamında Kaymakam Solak'ın eşi Esra Solak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sezgin Sadak Baynal ve proje ekibi, Başkale Devlet Hastanesindeki yeni doğan ünitesini ziyaret etti.
Ziyarette, ailelere bebek seti hediye edildi.
Kaymakam Solak'ın eşi Esra Solak, hastalarla yakından ilgilenerek sohbet etti.
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Kaynak: AA