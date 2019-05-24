Başkale'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Başkale ilçesinde ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıldı.
Belediye ekiplerince tespit edilen ailelere ramazan ayı kapsamında yardım yapılıyor.
Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince içerisinde pirinç, mercimek, bulgur, kuru fasulye, toz şeker, çay, makarna, sıvı yağ, un ve kahvaltılık ürünlerin bulunduğu paketler, ilçe merkezi ve kırsal mahallerdeki 500 aileye teslim edildi.
Öte yandan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ekmek ve un yardımı da devam ediyor.
Başkale
, Güncel
Kaynak: AA