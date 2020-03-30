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- Başkale'de iki yerleşim yeri daha karantinaya alındı

- Başkale'de iki yerleşim yeri daha karantinaya alındı Van'ın Başkale ilçesinde korona virüs şüphesiyle bir mahalle ve bir mezra karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

30.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:30
- Başkale 'de iki yerleşim yeri daha karantinaya alındı
VAN - Van 'ın Başkale ilçesinde korona virüs şüphesiyle bir mahalle ve bir mezra karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.
Korona virüs şüphesiyle Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrası İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya aldı. Jandarma ekipleri tarafından mahalle giriş ve çıkışa kapatılarak, geçişlere izin verilmiyor.
Daha öncede Çaldıran ilçesi Han Mahallesi, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesi Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları karantinaya alınmıştı.
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- Başkale’de iki yerleşim yeri daha karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Başkale, Van, Genel

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- Başkale'de iki yerleşim yeri daha karantinaya alındı
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