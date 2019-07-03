03.07.2019 17:35
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Başkale'de iş atölyeleri kuruldu

Başkale

Van'ın Başkale ilçesindeki kadın emeği pazarında kilim ve dikiş nakış atölyeleri kuruldu.

Van'ın Başkale ilçesindeki kadın emeği pazarında kilim ve dikiş nakış atölyeleri kuruldu.
Belediye Başkan Yardımcısı Şengül Polat ile meclis üyeleri, atölyeleri gezerek kursiyerlerle sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Belediye olarak kadınların istihdamını önemsediklerini belirten Polat, buna yönelik yerel ve ulusal projeler hayata geçireceklerini söyledi.
El emeği göz nuru sanatlarının kaybolmaması için çaba gösterdiklerini belirten Polat, "Belediyemizin kadın emeği pazarında bulunan iş yerlerini kadın kursiyerlerin çalışabileceği atölyelere dönüştürdük. Kadınlar için yapılan bu iş hanında, kadınların esnaflık yapabileceği alanlar oluşturacağız. Kadınlar burada yaptıkları ürünleri satma fırsatı bulabilecek." diye konuştu.
Kaynak: AA
Başkale, Van, Güncel

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