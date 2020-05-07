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Başkale'de kamuda çalışanlara yüz koruyucu siperlik maske

Başkale Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezinde üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler, sağlık ve kamu kurumunda çalışanlarına teslim edildi.

Başkale'de kamuda çalışanlara yüz koruyucu siperlik maske
07.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:50
Başkale Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezinde üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler, sağlık ve kamu kurumunda çalışanlarına teslim edildi.
Halk Eğitimi Merkezindeki gönüllü öğretmenler, Kovid-19 ile mücadele kapsamında bin yüz koruyucu siperlik maske üretti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, üretilen maskeleri, hastane ve diğer kamu kurumlarında çalışanlarına teslim etti.
Özkara, başta sağlık olmak üzere kamu kurumlarında büyük özveriyle çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Başkale, Güncel, Haber

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