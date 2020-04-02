Başkale'de kar etkili oldu
Başkale ilçesinde kar etkili oldu.
02.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:08
Başkale ilçesinde kar etkili oldu.
Dün gece başlayan ve etkisini sürdüren kar, ilçe merkezini merkezini beyaza bürüdü.
Güne karla uyanan ilçe sakinleri, araçların üzerindeki ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.
Kar nedeniyle Van-Hakkari kara yolunun 2700 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde karayolları ekipleri hazır bekletildi.
Dün gece başlayan ve etkisini sürdüren kar, ilçe merkezini merkezini beyaza bürüdü.
Güne karla uyanan ilçe sakinleri, araçların üzerindeki ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.
Kar nedeniyle Van-Hakkari kara yolunun 2700 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde karayolları ekipleri hazır bekletildi.
Kaynak: AA