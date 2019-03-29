Başkale
'de kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu mahalle yolları açılıyor
VAN - Van
'ın Başkale ilçesinde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kırsal mahalle yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Başkale'nin İran
sınırındaki kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmaları geceli gündüzlü sürdürülüyor. Kar
kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu İran sınırındaki kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, zaman zaman zor anlar yaşıyor. Bazı bölgelerde rüzgar ve tipi nedeniyle biriken karın yüksekliği, çalışma yapan iş makinelerinin boyunu aşıyor.İran sınırına yakın Koçdağı ve Erenler
mahallelerinin yolu, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu açabildi.
Yerel
Kaynak: İHA