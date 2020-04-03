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Başkale'de karantinada olan 270 aileye yardım

Başkale'de karantinada olan 270 aileye yardım Van'ın Başkale ilçesinde korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahalledeki 270 aileye gıda yardımı yapıldı.

03.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:15
Başkale 'de karantinada olan 270 aileye yardım
VAN - Van 'ın Başkale ilçesinde korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahalledeki 270 aileye gıda yardımı yapıldı.
Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt Mezrası, İstanbul 'dan gelen bir kişinin teması sonucu korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması için içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda torbaları ise 270 aileye ulaştırıldı. Mahalle Muhtarı Sabahattin Güner, devlet yetkililerinin bu süreçte kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkürlerini ileterek, "5 gündür bizim köy karantinadadır. 3 bin nüfusu olan köyümüze erzak geldi. Köyümüzde yaşayan 3 bin kişi adına ben Cumhurbaşkanımıza, valimize ve kaymakamımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Karantinadaki bir diğer mahalle olan Esenyamaç ve bağlı 7 mezrasındaki 406 aileye de gıda yardımı dağıtılmıştı.
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Başkale’de karantinada olan 270 aileye yardım

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Başkale, Van, Yerel

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Başkale'de karantinada olan 270 aileye yardım
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