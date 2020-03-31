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Başkale'de karantinaya alınan mahallelilere yardım

- Başkale'de karantinaya alınan mahallelilere yardım Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması için içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda torbaları 406 aileye ulaştırıldı.

31.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:19
- Başkale 'de karantinaya alınan mahallelilere yardım
VAN - Van 'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması için içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda torbaları 406 aileye ulaştırıldı.
Başkale ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Esenyamaç Mahallesi ve bağlı 7 mezrasında temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım torbaları dağıtıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunanların yanı sıra çeşitli nedenlerle evlerinden çıkmayanların ihtiyaçları valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor. Bu kapsamda kent genelinde yüzlerce ailenin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine teslim eden ekipler, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan Esenyamaç Mahallesi ve bağlı 7 mezrasında çalışma yaptı. 406 aileye temel gıda malzemelerinin bulunduğu torbalar ulaştırıldı. Ekipler, karantina nedeniyle evlerinden çıkamayan mahalle sakinlerine kaymakamlık tarafından temin edilen temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardım torbalarını dağıttı.
Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz, kaymakamlık ekiplerine ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, "Mahallemiz korona salgını nedeniyle karantinaya alınmıştır. Mahalle halkının bu durumda maddi ve manevi zor durumda kalmaması için kaymakamlığımız her zaman bizim yanımızda olmuştur. Devletimiz gösterdiği hassasiyetle halkımızın gönlünü kazanmıştır. Mahalle muhtarı olarak böyle bir günde bizi yalnız bırakmayan devlet yetkililerinize teşekkür ederim. En kalbi duygularımla şükranlarımı sunarım" diye konuştu.
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Başkale’de karantinaya alınan mahallelilere yardım

Kaynak: İHA

Etiketler: Başkale, Van, Genel

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Başkale'de karantinaya alınan mahallelilere yardım
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