Başkale'de Karla Mücadele

13 Aralık 2018 Perşembe 16:37



13 Aralık 2018 Perşembe 16:37

Başkale Belediyesi ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.İlçede 2 gündür devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve diğer yerleşim yerlerinde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.Ekipler, ilçedeki hastane, okul ve vatandaşların yoğun kullandığı cadde ve sokaklarda, kar temizleme çalışması yürütüyor.Toplanan karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınırken, ekipler buzlanmalara karşı da tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.