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Başkale'de karla mücadele çalışması

Başkale Belediyesi ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

13.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:02Başkale'de karla mücadele çalışması
Belediyesi ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede etkili olan kar, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve diğer yerleşim yerlerinde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, ilçedeki hastane, okul ve vatandaşların yoğun kullandığı cadde ve sokaklarda, kar temizleme çalışması yürütüyor.
Toplanan karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınırken, ekipler buzlanmalara karşı da tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Başkale, Güncel

Kaynak: AA

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