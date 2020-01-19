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Başkale'de karla mücadele çalışması

Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından biriken karları kamyonlarla ilçe merkezinin dışına taşıyor.

19.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:06Başkale'de karla mücadele çalışması
'ın ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından biriken karları kamyonlarla ilçe merkezinin dışına taşıyor.
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın talimatıyla ilçe genelinde 14 iş makinesi ve 25 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor.
Trafiğin yoğun olduğu Kadir Saruhan, İskender Ertuş, Cumhuriyet ve Mahmut Ertuş Caddelerinde karları temizleyen ekipler, sürücülerin sıkıntı yaşamaması yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.
Ekipler, ilçe merkezinde biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.

Asım Solak, Başkale, Van, Güncel

Kaynak: AA

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