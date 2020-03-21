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Başkale'de koronavirüs önlemleri

Van'ın Başkale ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

21.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:04
Başkale'de koronavirüs önlemleri
Van 'ın Başkale ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Zabıta ekipleri, market ve manavlarda fiyat denetimi yaptı.
İş yerlerindeki hijyen kurallarını da denetleyen ekipler, açıkta ürün satan işletme sahiplerini uyardı.
Zabıta Müdürü Halit Aşan, yaptığı açıklamada, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "Tüm esnafın çok duyarlı olması gerek. Gerekli önlemlerin alınması lazım. İş yeri sahiplerinin bu süreçte çok dikkatli olmasını istiyoruz." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Başkale, Zabıta, Van, Güncel

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