Başkale'de Kuran kursu

Başkale
ilçesinde Kuran
kursu düzenlendi. Müftülük
tarafından düzenlenen kursta 4-6 yaş grubu öğrenciler eğitim aldı.
Kursun sonunda öğrencilere karneleri verildi.
Müftü İsmail Aydın
, yaptığı açıklamada, minik öğrencileri Kuran ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Çocukların erken yaşta dini eğitim almalarının çok yararlı olduğunu ifade eden Aydın, "Çocuklarımızın isteyerek ve severek dinimizi ve Kuran'ı öğreniyor olması bizleri çok mutlu ediyor." dedi.
Kaynak: AA
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