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Başkale'de öğrenci devamsızlık durumu görüşüldü

Van'ın Başkale ilçesinde Kaymakam Asım Solak başkanlığında, "Okullarda devamsızlık ve okullaşma" toplantısı yapıldı.

14.10.2019 12:10Başkale'de öğrenci devamsızlık durumu görüşüldü
Van'ın Başkale ilçesinde Kaymakam Asım Solak başkanlığında, "Okullarda devamsızlık ve okullaşma" toplantısı yapıldı.
Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Solak, kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilerin okula devam etme hususunun önemli olduğunu söyledi.
Bu konuya hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Solak, "Okula devamsızlık yapan öğrencilerimizin okula devamı konusunda bütün gayretimizle ikna turları yapıp, aileleri ziyaret ederek büyük bir özveriyle çalışmamız gerekir. Bir öğrencimizi bile ikna yoluyla okula kazandırsak ne mutlu bize." dedi.
Konuşmanın ardından okul müdürleri ve öğretmenler, öğrencilerinin devamsızlıkları hakkında bilgi verdi.
Toplantıya Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, Milli Eğitim Şube Müdürü Yücel Pülat, okul müdürleri ve öğretmenler de katıldı.

Asım Solak, Başkale, Van, Güncel

Kaynak: AA

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