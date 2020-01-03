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Başkale'de öğrencilerden mektup kardeşliği

Van'ın Başkale ilçesinde Merkez Başkale İlkokulu öğrencileri, kardeş okul olarak belirledikleri Kütahya'nın Şaphane İlköğretim Okulu öğrencilerine mektup yazdı.

03.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:56 Başkale'de öğrencilerden mektup kardeşliği
'ın ilçesinde Merkez Başkale İlkokulu öğrencileri, kardeş okul olarak belirledikleri 'nın Şaphane İlköğretim Okulu öğrencilerine mektup yazdı.
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın da eski görev yeri olan Şaphaneli öğrencilere duygularını aktaran minikler, bu etkinlikle PTT ve mektup konusunda da bilgi sahibi oldu.
Üçüncü sınıf öğrencisi İshak Bayer, daha önce kardeş okuldan aldıkları mektuplara cevap yazdıklarını söyledi.
Hiç tanımadığı kişilerle mektup sayesinde arkadaş olduklarını anlatan Bayer, mektuplaşmaya devam edeceklerini kaydetti.
Okul Müdürü Ramazan Kızıltaş da okullar arasındaki kaynaşmanın artmasını amaçladıklarını ifade etti.

Kütahya, Başkale, Van, Güncel

Kaynak: AA

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