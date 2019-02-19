Başkale'de Öğrencilere Kitap Desteği

Başkale
ilçesinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap desteğinde bulunuldu.
Başkale Belediyesi, ilçede sınavlara hazırlanan yaklaşık 500 öğrenciye 2 bin 300 kitap dağıttı.
Başkale İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen, üniversiteye hazırlık setlerinden oluşan kitapların dağıtım törenine katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak
, öğrencilerle sohbet ederek tavsiyelerde bulundu.
Kaymakam Solak, eğitime verdikleri desteğin süreceğini söyledi.
Öğrenciler ise desteğinden dolayı Solak'a teşekkür etti.
Başkale
Kaynak: AA