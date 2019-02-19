19 Şubat 2019, 15:38
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Başkale'de Öğrencilere Kitap Desteği

Başkale

Başkale ilçesinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap desteğinde bulunuldu.

Başkale ilçesinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap desteğinde bulunuldu.

Başkale Belediyesi, ilçede sınavlara hazırlanan yaklaşık 500 öğrenciye 2 bin 300 kitap dağıttı.

Başkale İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen, üniversiteye hazırlık setlerinden oluşan kitapların dağıtım törenine katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, öğrencilerle sohbet ederek tavsiyelerde bulundu.

Kaymakam Solak, eğitime verdikleri desteğin süreceğini söyledi.

Öğrenciler ise desteğinden dolayı Solak'a teşekkür etti. Başkale
Kaynak: AA