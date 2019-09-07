Haberler» Güncel» Haber

Başkale'de pkk mağarasında yaşam malzemesi ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen bir mağarada dijital materyal ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

07.09.2019 21:18 Başkale'de pkk mağarasında yaşam malzemesi ele geçirildi
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen bir mağarada dijital materyal ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen yaşam malzemeleri uzman ekiplerce imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Yanal Mahallesi kırsalında PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınak ve malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla, Polis Özel Hareket Timleri ile birlikte 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde tespit edilen doğal mağarada 3 bilgisayar program CD'si, 1 gece görüş için kask aparatı, 4 örgütsel yayın, 9 VCD kablosu, 2 bilgisayar kablosu, 1 adet boş defter, 1 mangal, 1 battaniye, 1 adet tava,1 plastik tabak, 10 boş pet şişe, 1 mangal ızgarası,1 antifiriz bidonu ve 1 kilogram çay ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.



Başkale, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:56   Cinayet zanlıları tarlada yakalandı
22:55   Şiddetli yağıştan istinat duvarı çöken apartman tahliye edildi
22:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı yalnız bırakmadı
22:50   İlk yarı sessiz bitti
22:50   Beşiktaş Park kırmızı-beyaz!
22:50   Adrian Darya 1, Tartus Limanı açıklarında görüntülendi
22:50   Ay-yıldızlılar, bin 757 gün sonra İstanbul'da