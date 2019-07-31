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Başkale'de, PKK sığınağı ve EYP imha edildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama- tarama çalışmalarında, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve girişe tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

31.07.2019 12:38 Başkale'de, PKK sığınağı ve EYP imha edildi
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama- tarama çalışmalarında, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve girişe tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Sığınak ve el yapımı patlayıcı, kontrollü imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale kırsalında, terör örgütü PKK/KCK'nın kullandığı sığınak ve barınağın tespit edilmesi üzerine dün bölgede 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonu' düzenlendi. Operasyon kapsamında, dedektör köpek ile arazide yapılan aramalarda, teröristlerin kullandığı sığınağın yeri ve girişe tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği belirlendi. Alınan çevre güvenliğini ardından el yapımı patlayıcı ve sığınak, kontrollü imha edildi.



Jandarma, Başkale, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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