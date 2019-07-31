Haberler» Güncel» Haber

Başkale'de, PKK sığınağı ve EYP imha edildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama- tarama çalışmalarında, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve girişe tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

31.07.2019 13:32 Başkale'de, PKK sığınağı ve EYP imha edildi
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama- tarama çalışmalarında, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve girişe tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Sığınak ve el yapımı patlayıcı, kontrollü imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale kırsalında, terör örgütü PKK/KCK'nın kullandığı sığınak ve barınağın tespit edilmesi üzerine dün bölgede 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonu' düzenlendi. Operasyon kapsamında, dedektör köpek ile arazide yapılan aramalarda, teröristlerin kullandığı sığınağın yeri ve girişe tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği belirlendi. Alınan çevre güvenliğini ardından el yapımı patlayıcı ve sığınak, kontrollü imha edildi.


Jandarma, Başkale, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:36   Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği
14:35   Hayvanların kışlık yiyecekleri zahmetler içinde hazırlanıyor
14:35   Zeytinburnu'nda geri geri gelen kamyonet yaşlı adamı ezdi
14:35   BAE-Çin ilişkileri derinleşiyor
14:34   Yüksek gerilim hattı altındaki kaçak binalar yıkıldı
14:34   Tatile geldiği memleketinde kazada öldü
14:34   Konya'da uyuşturucu operasyonu